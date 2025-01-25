Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Warga Tangerang Abrasi Hantam Pesisir Jawa

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |23:13 WIB
Cerita Warga Tangerang Abrasi Hantam Pesisir Jawa
Ilustrasi abrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Abrasi atau pengikisan tanah di daerah pantai akibat gelombang dan arus laut ternyata sudah melanda pesisir Pulau Jawa sejak 2000an. Dampak nyata abrasi dirasakan di wilayah pesisir Tangerang. Tak sedikit warga yang kehilangan lahan produktif akibat abrasi di pesisir Tangerang.

Rudianto (35) selaku Ketua RT 06 Kejaron 11, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, menceritakan awal mula fenomena abrasi yang terjadi di daerahnya. Beberapa lahan yang dulunya daratan, kata dia, kini sudah tergerus menjadi perairan.

Ia menjelaskan, dulu di daerahnya terdapat empang yang menjadi pemisah antara daratan dan lautan. Namun, empang tersebut terkikis dan kini menjadi perairan. Kini, kata Rudianto, warga harus membangun empang yang letaknya jauh dari bibir pantai untuk menghindari abrasi.

"Kalau empang sih memang dulu batasnya, kalau nggak salah, itu yang ada patokannya tuh di sana (menunjuk tumpukan bambu), yang paling tengah tuh. Itu empang," kata Rudianto kepada wartawan dikutip Sabtu (25/1/2025).

Sejak tahun 2000-an, diungkapkan Rudianto, air laut mulai merangsek lebih jauh ke daratan, bahkan mengancam keberadaan empang yang dulunya menjadi tumpuan hidup sebagian warga. 

Ia masih mengingat betul perubahan daratan pinggir laut yang kini telah berubah menjadi air laut sepenuhnya. Hampir 1 kilometer yang dahulu daratan, kini telah menjadi perairan. "Air sudah mulai ke sini, karena abrasi dekat empang itu," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Laut abrasi Pagar Laut
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172851/pagar_laut-2NlY_large.jpg
Sidang Perdana Kasus Korupsi Pagar Laut Digelar 30 September di PN Tipikor Serang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140281/pagar_laut-9AEH_large.jpg
Waketum MUI: Usut Pagar Laut, Kejagung Serius Dukung Komitmen Prabowo Berantas Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129718/korupsi-iIg7_large.jpg
Raup Miliaran Rupiah, Tersangka Pagar Laut Ada yang Jaminkan Sertifikat ke Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129714/dir_tipidum_bareskrim_polri_brigjen_djuhandhani_rahardjo_puro-0eMs_large.jpg
Jadi Tersangka Kasus Pagar Laut Bekasi, Kades Segarajaya dan Jajarannya Raup Untung Miliaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129699/polri-Aeba_large.jpg
Polri Tetapkan 9 Tersangka Kasus Pagar Laut Bekasi, Ada Eks dan Kades Segarajaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/337/3126008/pagar_laut_misterius-LZQc_large.jpg
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara Kades Kohod Terkait Kasus Pagar Laut Tangerang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement