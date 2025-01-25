Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Macet Horor di Puncak, Polisi Terapkan Sistem Oneway Selama Long Weekend

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |11:00 WIB
Macet Horor di Puncak, Polisi Terapkan Sistem Oneway Selama Long Weekend
Puncak Macet Parah, Polisi Terapkan Sistem Oneway Selama Long Weekend
A
A
A

BOGOR - Polisi mulai memberlakukan sistem oneway menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta tidak bisa melintas untuk sementara waktu. Kemacetan pun terjadi di sejumlah tempat.

Sekedar diketahui, masyarakat saat ini menikmati libur panjang atau long weekend yang akan dimulai sejak 25 hingga 29 Januari 2025.

"Saat ini Jalur Puncak sedang dilaksanakan oneway satu arah dari Jakarta menuju Puncak," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama kepada wartawan, Sabtu (25/1/2025).

Sistem oneway ini kata dia diberlakukan karena sejak pagi tadi volume kendaraan yang menuju Puncak mengalami peningkatan.

Saat ini tercatat mulai pukul 08.00 WIB kendaraan dari arah Jakarta yang masuk Jalur Puncak sebanyak 7.000 kendaraan. Umumnya mereka ingin menikmati libur panjang.

"Tadi pagi kita sudah laksanakan dari pukul 6 ganjil genap. Tapi memang arus lalu lintas yang menuju ke arah Puncak cukup padat," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
