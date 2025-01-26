Demokrat Pastikan AHY Tidak Terbitkan SHGB Pagar Laut Tangerang

JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron membatah, jika penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, terjadi pada masa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Berdasarkan dokumen yang diterima, setidaknya ada 243 SHGB diterbitkan saat AHY menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada tahun 2024. Semua SHGB tersebut berada di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang. Luas lahan yang diurus untuk menjadi SHGB terpecah dalam berbagai ukuran di bawah 2 hektare.

Dalam dokumen tersebut, tercatat penertiban SHGB paling awal dilakukan pada 14 Maret 2024. Sementara yang paling akhir pada 11 September 2024.

Herman mengatakan, penerbitan SHGB tersebut dilakukan kala AHY belum menjabat Menteri ATR/BPN. Sebab tidak ada laporan dari bawahan soal penerbitan SHGB tersebut.

“SHGB itu terbit sebelum Mas AHY menjadi menteri, dan tidak ada laporan dari bawah kalau sudah terbit SHGB tersebut serta terjadinya pemagaran laut,” kata Herman dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).

Dia mengingatkan, SHGB tersebut menjadi polemik lantaran adanya pagar laut di Tangerang. Keberadaan pagar laut itu pertama kali muncul di media sosial.

“Munculnya pemagaran laut terakhir ini mengemuka karena netizen dan media massa, sehingga pemerintah menertibkannya,” ujarnya.