Antisipasi Kemacetan dan Cuaca Ekstrem saat Liburan, Polri Siagakan Personel

JAKARTA - Korlantas Polri telah menyiagakan sejumlah personel untuk membantu mengurai kendaraan di titik rawan kemacetan, khusus pada momentum liburan libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2025.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menyebut, jalur-jalur seperti Tol Jagorawi, Tol Cipularang hingga akses menuju Pelabuhan Merak, Banten masih menjadi atensi dari pihak kepolisian.

“Daerah-daerah pusat liburan dan pusat tranportasi dari mulai tadi malam kami sudah menyiagakan personel dari mulai Tol Jagorawi, Pelabuhan (Tol) Jakarta Merak itu kita antisipasi demikian juga Tol Cipularang, Cikampek Cipali,” ucap Slamet dalam keterangan dikutip Minggu (26/1/2025).

"Tentunya sampai ke arah Jawa Tengah sampai ke Pejagan itu kita antisipasi bagi daerah-daerah tujuan pemudik hingga masyarakat yang melaksanakan liburan, termasuk tadi di daerah Gadog hingga Puncak itu daerah yang kita antisipasi,” sambungnya.