Makan Malam dengan Presiden India, Prabowo Singgung Ikuti Jejak Bung Karno

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia dan India memiliki sejarah yang panjang. Hal ini yang menjadi tekadnya untuk terus menjalin kerja sama dengan India.

Hal ini diungkapkan Kepala Negara saat menghadiri undangan jamuan santap malam kenegaraan yang digelar oleh Presiden India, Droupadi Murmu, di Istana Kepresidenan India, Rashtrapati Bhavan, pada Sabtu, 25 Januari 2025, malam. Acara tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, menandai hubungan erat antara kedua negara.

Dalam sambutannya, Presiden Murmu menegaskan pentingnya hubungan bilateral antara Indonesia dan India yang telah berlangsung selama 75 tahun. "Indonesia adalah sahabat terbaik kami. Kita berbagi visi yang sama sebagai populasi maritim dan mitra di kawasan Indo-Pasifik," kata Presiden Murmu dikutip, Minggu (26/1/2025).

Presiden Murmu juga menyoroti kontribusi besar komunitas India yang tinggal di Indonesia dalam memperkuat hubungan budaya dan ekonomi kedua negara. Ia menyampaikan harapan untuk memperluas kerja sama di bidang perdagangan, investasi, teknologi digital, dan keamanan maritim.

Sementara itu, Presiden Prabowo dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi mendalam atas undangan dan sambutan hangat dari Pemerintah India. Ia merasa terhormat menjadi tamu kehormatan dalam perayaan Hari Republik India yang ke-76, mengingat momen bersejarah ketika Presiden pertama RI, Soekarno, juga menjadi tamu kehormatan pada Hari Republik India pertama.

"Ini sungguh suatu kehormatan besar bagi saya. Artinya saya mengikuti jejak Bapak Pendiri Republik Indonesia," ujar Prabowo.

Presiden Prabowo juga mengapresiasi kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan komitmennya untuk mempercepat kerja sama strategis antara Indonesia dan India di berbagai bidang termasuk kesehatan, farmasi, pendidikan, keamanan maritim, dan teknologi digital.