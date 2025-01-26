Libur Isra Mikraj dan Imlek, 35 Ribu Orang Tinggalkan Jakarta

Ilustrasi Warga Lakukan Perjalanan Naik Kereta Api. Foto: Dok Okezone.

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta mencatat lebih dari 35 ribu penumpang, berangkat dari Stasiun Gambir dan Stasiun Senen pada minggu (26/1/2025). Berdasarkan pantauan hingga pukul 09.00 WIB, jumlah transportasi jarak jauh yang dijalankan sebanyak 69 perjalanan, dengan kapasitas 37.932 tempat duduk.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, keberangkatan dari Stasiun Gambir 15.210 penumpang. Sedangkan keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen sebanyak 20.754 penumpang.

"Tingkat okupansi telah mencapai 94,8%, dengan total tiket yang terjual sebanyak 35.964 tempat duduk," kata Ixfan dalam keterangan, Minggu (26/1/2025).

Dia menyampaikan, jika penumpang yang ingin merencanakan perjalanan dengan menggunakan kereta api pada masa libur panjang akhir pekan ini segera untuk melihat ketersediaan tiket agar tidak kehabisan.

“Untuk periode ini 24-29 Januari 2025, sisa tempat duduk yang tersedia sebanyak 59.970, untuk ketersedian tempat duduk dinamis karena penjualan tiket kereta api masih berlangsung,” ujar Ixfan.

Di sisi lain, update terkini akibat meluapnya banjir di wilayah Grobogan Daop 4, sejumlah kereta api alami keterlambatan kedatangan baik di stasiun Gambir maupun di stasiun Pasar senen dikarenakan perjalanan memutar via Gambringan-Gundih-Brumbung dan Surabaya-Solo-Brumbung serta juga adanya kelambatan pada jadwal keberangkatan kereta api.

Berikut Sejumlah KA yang terdampak kelambatan dalam perjalanan

1. KA 235 (Airlangga Surabaya Pasarturi-Pasarsenen) Datang di stasiun Pasarsenen pukul 00.54 wib lambat sekitar 133 menit

2. PLB 7009A (Sembrani Tambahan Surabaya Pasarturi-Pasarsenen) Datang di stasiun Gambir pukul 02.05 wib lambat sekitar 283 menit dan berdinas menjadi KA PLB 7010A dengan relasi Gambir-Surabaya Pasarturi dengan lambat keberangkatan sekitar 138 menit jadi pukul 02.23 wib

3. KA 107 (Jayabaya Surabaya Pasarturi-Pasarsenen) Datang di stasiun Pasarsenen pukul 00.54 wib lambat sekitar 133 menit.