HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tol Cikampek Makin Macet, Contraflow Diperpanjang hingga KM 65

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |13:01 WIB
Tol Cikampek Makin Macet, Contraflow Diperpanjang hingga KM 65
Ilustrasi Penerapan Contraflow. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian melakukan diskresi rekayasa lalu lintas di Tol Cikampek. Contraflow diterapkan untuk mengurai kemacetan di jalur bebas hambatan tersebut. 

Bahkan, Contraflow jaraknya diperpanjang hingga KM 65. Kebijakan tersebut dimulai dari KM 47 dengan satu lajur, sejak pukul 11.42 WIB.

VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo menyebut, terjadi peningkatan volume kendaraan di sepanjang ruas jalur tersebut. Oleh sebab itu agar tak terjadi penumpukan kendaraan, rekayasa lalin diberlakukan.

"Terpantau volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek mulai meningkat," kata Ria dalam keterangan, Minggu (26/1/2025).

Adapun, Ria mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengutamakan keselamatan dan mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi daya dan bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area. 

Selain itu pengendara juga diminta untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan.

(Puteranegara Batubara)

      
