Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fantastis! Kekayaan Raffi Ahmad Sebesar Rp1 Triliun, Ini Rincian Lengkapnya

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 31 Januari 2025 |11:53 WIB
Fantastis! Kekayaan Raffi Ahmad Sebesar Rp1 Triliun, Ini Rincian Lengkapnya
Fantastis! Kekayaan Raffi Ahmad Sebesar Rp1 Triliun, Ini Rincian Lengkapnya/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Raffi Farid Ahmad. Tercatat, Raffi Ahmad memiliki kekayaan Rp1 triliun.

Jumlah tersebut ia laporkan pada 27 Desember 2024 selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Harta Raffi terdiri dari 45 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang, Depok, Makassar, Jakarta Selatan, Tabanan, dan Bandung Barat. Puluah bidang tanah dan bangunan itu nilainya Rp737.156.974.400.

Harta selanjutnya berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 23 motor dan mobil yang nilainya mencapai Rp55.144.500.000.

Kemudian, harta bergerak lainnya Rp46.757.711.000, surat berharga Rp307.933.603.344, kas dan setara kas Rp17.757.005.113, dan harta lainnya Rp5.301.909.385.

Dalam LHKPN, Raffi  Ahmad mencantumkan dirinya mempunyai hutang Rp136.055.312.674. Dengan demikian, kekayaan Raffi di angka Rp1.033.996.390.568.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181588//kpk_jumpa_pers_penangkapan_gubernur_riau-Zqfh_large.jpg
KPK Ungkap Gubernur Riau Minta Jatah Preman Rp7 Miliar, Gunakan Kode "7 Batang"
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181563//kpk-Gwdf_large.jpg
KPK Geledah dan Segel Rumah Abdul Wahid di Jaksel, Sita Uang Rp800 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181544//raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-AB18_large.jpeg
Raffi Ahmad Bersyukur Kondisi Fahmi Bo Makin Membaik Usai Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181416//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-MhHI_large.jpg
KPK Rampungkan Gelar Perkara OTT Gubernur Riau, Tersangka Segera Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181417//gubernur_riau_abdul_wahid-7ovA_large.jpg
KPK Bongkar Modus “Jatah Preman” di Balik OTT Gubernur Riau Abdul Wahid!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181413//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-6lDc_large.jpg
Terungkap! Deretan Pejabat yang Diamankan dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement