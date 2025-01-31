Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arahan Tegas Prabowo ke Menteri: Kembalikan dan Kuasai Kembali Aset Negara yang Jatuh ke Pihak Lain!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 31 Januari 2025 |17:49 WIB
Arahan Tegas Prabowo ke Menteri: Kembalikan dan Kuasai Kembali Aset Negara yang Jatuh ke Pihak Lain!
Prabowo Subianto
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada sore hari ini Jumat (31/1/2025).

Dalam ratas tersebut Prabowo menekankan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh negara harus dikembalikan dari pihak-pihak lain.

"Kembalikan dan kuasai kembali aset-aset negara yang dikuasai oleh pihak-pihak lain," kata Nusron kepada wartawan usai rapat, Jumat (31/1/2025).

Nusron Wahid mengungkapkan bahwa rapat tersebut membahas permasalahan lahan hutan hingga sawit.

"Masalah sawit. Sama lahan hutan, sawit yang di lahan hutan," katanya.

Topik Artikel :
Nusron Wahid
