Breaking News! Gempa M6,2 Guncang Aceh Selatan

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M6,2 mengguncang Aceh Selatan, Aceh, Jumat 31 Januari 2025, pukul 18.03 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG melaporkan gempa berada di kedalaman 29 km. Sementara titik gempa di 36 km Barat Daya Aceh Selatan pada koordinat 3.15 Lintang Utara – 96.95 Bujur Timur.

"Info Gempa Mag:6.2, 31-Jan-25 18:03:43 WIB, Lok:3.15 LU,96.95 BT (36 km BaratDaya KAB-ACEHSELATAN), Kedlmn:29 Km,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Khafid Mardiyansyah)