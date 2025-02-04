Polisi Sebut Pabrik Narkotika yang Diungkap di Sentul Terbesar di Jabar

BOGOR - Kepolisian Resor Bogor bersama Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat berhasil mengungkap keberadaan laboratorium terselubung, atau clandestine laboratory narkotika di wilayah Sentul, Kabupaten Bogor. Pabrik ini memproduksi narkotika golongan I jenis tembakau sintetis.

"Barang bukti yang ditemukan kurang lebih 1 ton, jenis tembakau sintetis,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Jabar, Kombes Johanes R Manalu kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

Clandestine laboratory terselubung ini berada di wilayah Sentul, Jawa Barat. Kombes Johanes menyebut, clandestine laboratory yang diungkap ini merupakan yang terbesar di Jawa Barat.

"Ini clandestine lab terbesar di Jawa Barat, dengan barang bukti kurang lebih 1 ton tembakau sintetis," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menyampaikan hal senada terkait pengungkapan pabrik narkotika golongan I ini. Namun dia belum bisa memberi informasi lebih lanjut, termasuk soal berapa orang yang diamankan dari lokasi.

"Alhamdulillah tim Satnarkoba Polres Bogor bersama Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat mengungkap keberadaan laboratorium terselubung atau clandestine laboratory di wilayah Sentul," kata AKPB Rio Wahyu.