Ini Motif Penembakan Sadis di Bogor

BOGOR - Polisi menyebut penembakan terhadap TH (35) di Kota Bogor bermotif dendam. Karena, sempat ada perselisihan antara korban dengan salah satu DPO yang masih dalam pencarian polisi.

"Untuk motif yaitu terkait dengan balas dendam, karena sebelumnya terjadi dengan perselisian," kata Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Eko Prasetyo kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

Dimulai adanya percekcokan antara korban dengan DPO berinisial D pada Sabtu 1 Februari 2025. Dimana, korban ditegur oleh D yang sedang meminum minuman keras di sekitar Pasar Mawar.

"Pada saat itu juga Unit Patroli kami, khususnya dari Polsek Bogor Tengah langsung ke TKP akhirnya dilerai an selesai," jelas Eko.

Lalu, pada Minggu 2 Februari 2025, sekira pukul 23.00 WIB datang kembali ke lokasi bersama sang istri. Di situ, korban kembali bertemu dengan D bersama beberapa orang dari kelompoknya.

"Dan kejadianlah sekitar pukul 01.30 WIB awalnya terjadi pemukulan dan sebagainya dan diakhiri kejadian terjadinya penembakan," ungkapnya.