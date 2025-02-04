Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Setiap Waktu Komunikasi dengan Anies, Ahok hingga Jokowi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 04 Februari 2025 |20:03 WIB
Pramono Setiap Waktu Komunikasi dengan Anies, Ahok hingga Jokowi
Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung (Foto : Okezone)
JAKARTA - Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung mengklaim setiap waktu berkomunikasi dengan mantan pendahulunya di Jakarta sebelum resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto nantinya. 

Ia rutin meminta masukan, saran hingga pendapat ke Sutiyoso alias Bang Yos, Joko Widodo (Jokowi), Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga Fauzi Bowo alias Bang Foke.

"Saya hampir setiap waktu berkomunikasi dengan semua gubernur, teman teman lain enggak tau saya berkomunikasi dengan Bang Yos (Sutiyoso), beberapa hari lalu di kawinan saya ketemu Pak Jokowi, ya saya bisa berkomunikasi dengan siapa aja termasuk Pak Anies, Pak Ahok, Bang Foke," ujar Pramono di Pendopo Balaikota Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Pramono bersama Rano Karno alias Bang Doel enggan membuat batasan ruang komunikasi dengan para pendahulunya di Jakarta. Komunikasi akan terus dibangun demi kemajuan Jakarta lima tahun ke depan dibawah kepemimpinan nya.

"Jadi untuk urusan itu saya tidak mau ada barrier ada batasan. Saya lebih berkeinginan beliau-beliau ini pasti akan kami minta bantuan, minta tolong, minta saran, minta pendapat, bagi saya hal yang biasa. Jadi, bagi saya itu akan saya lakukan," ungkapnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
