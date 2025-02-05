Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kala Hubungan Istri Tua dan Muda Pendiri Kerajaan Majapahit Tak Harmonis 

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |06:30 WIB
Kala Hubungan Istri Tua dan Muda Pendiri Kerajaan Majapahit Tak Harmonis 
Illustrasi Kerajaan (foto: dok ist)
A
A
A

HUBUNGAN istri muda dan tua pendiri Kerajaan Majapahit konon tak pernah akur. Ya Gayatri yang menjadi istri Raden Wijaya, memang kurang harmonis dengan Dara Petak, istri muda yang dinikahi Raden Wijaya usai Majapahit sudah berdiri.

Sejak pernikahan Dara Petak putri Raja Melayu dengan Raden Wijaya ada kecemburuan yang dipendam oleh Gayatri. Tetapi perempuan cantik ini bisa memendam dan mengendalikannya. Namun watak Dyah Petak yang konon jelek membuat Gayatri kian tak menyukai sosok istri muda suaminya ini. 

Bahkan Dara Petak telah mewariskan watak itu kepada Jayanagara, anak laki-laki hasil pernikahannya dengan Raden Wijaya. Sebagaimana dikutip dari "Gayatri Rajapatni : Perempuan Dibalik Kejayaaan Majapahit" tulisan Earl Drake, watak Dyah Petak juga tak disukai oleh Sodrakala, pembantu pribadi Gayatri yang melindungi dari pembantaian Kerajaan Kediri. 

Watak istri muda Raden Wijaya ini konon juga tak disukai oleh para pelayan - pelayan keraton Majapahit lainnya. Konon tingkah laku Dara Petak putri Melayu yang cantik ini amat sombong, egois, dan pemalas. Bahkan banyak yang menyaksikan sikap Dara Petak yang tak sabaran dan kejam terhadap siapapun yang berkedudukan lebih rendah. 

Dara Petak juga disebut suka menjilat mereka yang kedudukannya lebih tinggi. Terparah, istri muda Raden Wijaya ini suka menenggak minuman keras (miras) dan obat - obatan. Tapi tak pernah jelas apakah kebiasaan ini merupakan sumber atau akibat dari watak buruknya. 

Kebiasaan makan tiada henti dan terlalu banyak juga kerap dipertontonkannya. Namun konon Dara Petak memiliki bentuk tubuh yang tetap langsing. Hal ini yang kerap mengganggu Gayatri yang mulai terlihat sedikit mirip dengan ibu-ibu. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
