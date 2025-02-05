Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko Polkam dan Dubes Arab Saudi Perkuat Kerja Sama Keamanan hingga Perlindungan WNI

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |09:10 WIB
Menko Polkam dan Dubes Arab Saudi Perkuat Kerja Sama Keamanan hingga Perlindungan WNI
Menko Polkam Budi Gunawan dan Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah H Amodi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Menko Polkam Budi Gunawan menerima kunjungan kehormatan Dubes Arab Saudi, Faisal Abdullah H. Amodi, dalam rangka memperkuat hubungan bilateral di bidang keamanan, perlindungan tenaga kerja, dan pertahanan.

Pertemuan ini menyoroti 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara yang ditandai dengan terbentuknya Dewan Koordinasi Tertinggi. 

"Kerja sama ini akan semakin kuat melalui komitmen bersama dalam bidang keamanan dan perlindungan WNI," ujar Budi Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Menko Polkam menekankan pentingnya perlindungan 487 ribu WNI di Arab Saudi, terutama pekerja migran. Ia meminta dukungan pemerintah Saudi untuk memastikan hak dan keselamatan mereka terjamin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174140//direktur_pelindungan_wni_kemlu_judha_nugraha-KmUD_large.jpg
Kemlu: WNI di Kapal Bantuan Palestina dalam Keadaan Baik  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171496//anggota_komisi_i_dpr_ri_junico_siahaan-wSPc_large.jpg
DPR Minta Kemlu Fasilitasi WNI yang Pilih Bertahan di Nepal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/470/3166689//sri_mulyani-tIqd_large.jpg
3 Fakta Rumah Sri Mulyani Digeruduk dan Dijarah Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/337/3164951//pemerintah-OAIN_large.jpg
Menko BG: Sudah Tidak Ada Lagi Anak Indonesia Putus Sekolah karena Alasan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081//viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163537//menko_polkam_budi_gunawan-18e3_large.jpg
HUT Ke-80 RI, Menko Polkam Ajak Bangsa Jaga Persatuan di Tengah Gejolak Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement