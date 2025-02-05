Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Protes dan Merasa Dizalimi Terkait Praperadilan Sekjen PDIP Hasto, Ini Penyebabnya…

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |14:28 WIB
KPK Protes dan Merasa Dizalimi Terkait Praperadilan Sekjen PDIP Hasto, Ini Penyebabnya…
Sidang Praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Okezone/Ari Sandita.
A
A
A

JAKARTA - Tim Biro Hukum KPK dalam persidangan melakukan protes serta merasa terzalimi atas perbaikan berkas permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Terlebih, kubu KPK mengaku belum menerima salinan perbaikannya tersebut.

"Perlu kami sampaikan bahwa berkenaan dengan perbaikan permohonan ini dari termohon belum menerima perbaikan itu dan baru menerima baru saja (sebagaimana dibacakan dalam persidangan) disampaikan ini," kata Koordinator Tim Biro Hukum KPK, Iskandar Marwanto saat melancarkan protesnya itu di persidangan, Rabu (5/2/2025).

Iskandar mempertanyakan berkaitan poin-poin petitum yang disampaikan kubu Hasto, yang mana ada perbaikan, khususnya dari segi dalil dan isi barang bukti dalam penyitaan. Pasalnya, secara materiil formalnya, tim hukum KPK belum menerima permohonan perbaikan tersebut.

"Sehingga, apakah yang dibaca tadi itu sudah meliputi keseluruhan dari perbaikan ini? Karena kami hanya mencermati dari permohonan yang lama. Berkenaan itu, kalau tadi disampaikan apakah kami menerima atau belum kami memang belum menerima," tuturnya.

Dia menerangkan, dari pencermatan pihaknya atas permohonan praperadilan yang telah dibacakan dalam persidangan, terdapat sejumlah catatan. Hal itu berbeda dengan permohonan yang disampaikan sebelumnya dengan yang saat ini dibacakan di persidangan.

"Pertama, memang menyangkut dalil-dalil baru yang itu merupakan penguatan dari dalil-dalil yang sudah ada dan ditambahkan ke dalam perbaikan. Kedua, berkaitan dengan adanya tambahan petitum yang semula menyangkut penyitaan dan sebagainya adalah tidak dimasukkan item-item terkait permohonan dikembalikan dan sebagainya itu kemudian dimasukkan dalam petitum ini," paparnya.

Maka itu, kata Iskandar, sikap tim hukum KPK keberatan atas substansi perbaikan dalam permohonan praperadilan tersebut. Sebabnya, terdapat penambahan perbaikan dalil dan petitum permohonan.

Tim hukum KPK lainnya pun menambahkan, jika perbaikan berkas permohonan praperadilan yang dilakukan kubu Hasto itu seolah menzalimi pihaknya. Sekecil apapun perubahan tersebut perlu dilakukan pencermatan dan bakal dipertimbangkan apakah akan ditanggapi ataukah tidak dalam Jawaban KPK atas permohonan praperadilan tersebut.

"Jadi keberatan kami dua kali, sebagaimana yang disampaikan Yang Mulia tadi, ternyata perubahannya juga terjadi lagi, artinya dua kali terjadi perubahan. Jadi, alasan pemohon untuk tetap lanjut dengan kondisi seperti ini sungguh menzalimi termohon," kata tim biro hukum KPK.

Pengacara Hasto, Ronny Talapessy menanggapi, sejatinya pernyataan perbaikan atas berkas permohonan praperadilan telah disampaikan dalam sidang perdana di hari Selasa, 21 Januari 2025 lalu. Hanya saja, kubu KPK tak hadir sehingga poin perbaikan yang dibacakan pada sidang kali ini merupakan satu kesatuan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159676/andi-GV8P_large.jpg
PN Jakpus Belum Terima Salinan Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159674/kpk-YRzO_large.jpg
Hasto Dapat Amnesti, KPK: Tidak Jadi Hiatus Pemberantasan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159672/hasto-2Row_large.jpg
Istana soal Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto: Tunggu Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159668/hasto-QGL5_large.jpg
Senyum dan Lambaian Hasto Kristiyanto Saat Kembali ke Rutan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159642/kpk-XHu9_large.jpg
KPK Bakal Keluarkan Hasto dari Rutan Usai Terima Surat Amnesti 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159639/budi-W2ur_large.jpg
KPK: Hasto Keluar dari Rutan Kenakan Rompi Oranye untuk Berobat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement