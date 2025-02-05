Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

LSI: 81,4 Persen Publik Puas Atas Kinerja 100 Hari Pemerintahan Prabowo

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |14:44 WIB
LSI: 81,4 Persen Publik Puas Atas Kinerja 100 Hari Pemerintahan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Mayoritas publik menyatakan puas atas 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada akhir Januari 2025.

"Sebanyak 81,4 persen menyatakan sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja Presiden," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam paparan hasil surveinya secara daring, Rabu (5/2/2025).

Sementara, responden yang menyatakan kurang puas sebesar 14,9 persen dan tidak puas sama sekali sebesar 0,6 persen terhadap kinerja 100 hari pertama Presiden Prabowo. Sedangkan terdapat, 3,1 persen yang mengaku tidak tahu atau tidak jawab.

Djayadi menganalisa tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden ini lantaran penilaian ini dilakukan pada 100 hari pertama pemerintahan baru berjalan. Sehingga, ia menduga bukan saja evaluasi yang ada di faktor psikologis responden dalam menjawab, tapi ada juga harapan dan juga dukungan.

"Jadi kalau ditanyakan kenapa kok tinggi? Ya kalau kita lihat dari persepektif itu bisa jadi ini bukan hanya evaluasi tapi juga harapan sekaligus dukungan kepada Pemerintahan baru atau Presiden baru yang sedang memulai program-program pemerintahannya. Jadi ini menurut saya tidak melulu kinerja, bisa jadi itu harapan sekaligus dukungan," ujarnya.

Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada tanggal 20-28 Januari 2025. Responden dari survei ini mencapai 1.220 orang di seluruh Indonesia yang diwawancara lewat tatap muka secara langsung.

Adapun, penarikan sampel responden menggunakan metode multistage random sampling. Dengan metode tersebut, margin of error yang diterapkan ± 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

(Angkasa Yudhistira)

      
