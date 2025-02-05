Bertemu Ketua KPU, Perindo Kenalkan Struktur Pengurus Pusat Partai Hingga Bicara Tahapan Pemilu

JAKARTA - Jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) siang.

Dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, para pengurus pusat partai berlambang rajawali mengepakan sayap itu tiba dan masuk ke Kantor KPU RI sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka disambut oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin.

Turut mendampingi Angela seperti Plt Sekjen DPP Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari dan Bendahara Umum Partai Perindo Michael Viktor Sianipar. Ada juga Wakil Ketua Umum 1, Saortaman Saragih; Wakil Ketua Umum 2, Ferry Kurnia Rizkiansyah; Wakil Ketua Umum 3, Tama satrya dan Wakil Ketua Umum 4, Manik Marganamahendra.

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 1 jam itu, Andi menjelaskan, kedatangannya untuk bersilaturahmi dengan KPU RI. Ia juga menyampaikan, pihaknya turut memperkenalkan jajaran DPP Partai Perindo kepada Afifuddin.

"Jadi pertama kami datang tentu bersama dengan ketum dan pengurus teras yang lain. Kami datang memperkenalkan diri," terang Andi usai pertemuan.

Selain itu, Andi mengaku, pihaknya turut membahas banyak hal terkait tahapan pemilihan umum (pemilu) mendatang dengan Afifuddin. Ia pun bersyukur, pertemuan tersebut bisa berlangsung lancat.