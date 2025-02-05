Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Muhammadiyah Dinilai Berhasil Berkontribusi Hadapi Kritis di Masa Pandemi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |15:57 WIB
Muhammadiyah Dinilai Berhasil Berkontribusi Hadapi Kritis di Masa Pandemi
Endang Tirtana menilai Muhammadiyah berhasil berkontribusi hadapi kritis di masa pandemi (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dinilai berhasil berkontribusi dalam menghadapi krisis di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan akademisi Endang Tirtana dalam disertasinya untuk mendapat gelar doktor di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Dalam disertasinya, Endang mengusung tema Model Partisipasi Muhammadiyah dalam Penanganan Covid-19 : Studi Kasus Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).

Dirinya pun menemukan keberhasilan Muhammadiyah dalam menghadapi krisis dengan kehadiran MDMC. Sebab Muhammadiyah menggunakan pendekatan holistik yang memprioritaskan misi sosial adaptasi, peningkatan sistem dan antisipasi tantangan di masa mendatang.

"Penelitian ini menemukan bentuk partisipasi MDMC dalam kebijakan penanganan pandemi Covid-19 ditopang dan digerakkan oleh proses kolaborasi internal dan eksternal dan berbagai sumber daya di tingkat pusat hingga akar rumput," ujarnya, Rabu (5/2/2025).

Selain itu, Endang menyatakan, serta praktik inovasi Muhmmadiyah mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sehingga mampu mempercepat kebijakan penanganan dampak pandemi di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
