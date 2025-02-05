Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

MNC Land dan MNC Peduli Bersama Puskesmas Cigombong Gelar Sosialisasi Pencegahan DBD di Desa Watesjaya

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |15:58 WIB
Giat MNC Land di Cigombong
Giat MNC Land di Cigombong
A
A
A

BOGOR – Sebagai bentuk komitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PT MNC Land Tbk bersama MNC Peduli mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Desa Watesjaya, Cigombong, Bogor.

Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Puskesmas Cigombong pada Rabu (5/2/25) sebagai langkah proaktif dalam menekan kasus DBD di sekitar kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City.

Sosialisasi ini melibatkan tenaga kesehatan dari Puskesmas Cigombong yang turun langsung bersama tim MNC Land dan MNC Peduli ke pemukiman warga. Mereka memberikan edukasi mengenai langkah-langkah pencegahan DBD, seperti 3M Plus (Menguras, Menutup, dan Mendaur Ulang), serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk menghambat perkembangan nyamuk Aedes aegypti, penyebab DBD.

