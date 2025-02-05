Program Cek Kesehatan Gratis Dimulai 10 Februari 2025

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memutuskan program cek kesehatan gratis mulai dijalankan pada Senin 10 Februari 2025. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usia menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari ini Rabu (5/2/2025).

"Program cek kesehatan gratis diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan. Khusus Puskesmas dan juga klinik-klinik," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Prabowo, kata Budi, akan meninjau secara langsung program cek kesehatan gratis di salah satu puskesmas nantinya. "Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat Di salah satu Puskesmas," ujarnya.

Budi mengungkapkan program tersebut akan menyasar 280 juta masyarakat Indonesia. Namun, katanya, untuk tahun pertama ditargetkan 60 juta orang menerimanya.

"Nah ini adalah program terbesar karena 280 juta masyarakat seluruhnya mulai dari bayi Lahir sampai lansia itu kita layani. Mungkin nggak langsung 280 juta, tahun pertama kalau saya dapet 50 juta, 60 juta aja udah seneng. Tapi kan kita harapkan ini makin lama, makin naik terus," ujarnya.

Nantinya, kata Budi, program tersebut akan dibagi dua grup. Grup yang pertama adalah usia di bawah sekolah, 6 tahun dan di atas usia 6 tahun. "Itu nanti dilakukannya pada saat hari ulang tahun mereka plus 1 bulan Khusus yang Januari, Februari, Maret boleh sampai April," katanya.