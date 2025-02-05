Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Program Cek Kesehatan Gratis Dimulai 10 Februari 2025

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |16:02 WIB
Program Cek Kesehatan Gratis Dimulai 10 Februari 2025
Menkes Budi Gunadi Sadikin bilang program cek kesehatan gratis mulai 10 Februari 2025 (Foto : Okezone/Raka D)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memutuskan program cek kesehatan gratis mulai dijalankan pada Senin 10 Februari 2025. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usia menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari ini Rabu (5/2/2025).

"Program cek kesehatan gratis diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan. Khusus Puskesmas dan juga klinik-klinik," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Prabowo, kata Budi, akan meninjau secara langsung program cek kesehatan gratis di salah satu puskesmas nantinya. "Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat Di salah satu Puskesmas," ujarnya.

Budi mengungkapkan program tersebut akan menyasar 280 juta masyarakat Indonesia. Namun, katanya, untuk tahun pertama ditargetkan 60 juta orang menerimanya.

"Nah ini adalah program terbesar karena 280 juta masyarakat seluruhnya mulai dari bayi Lahir sampai lansia itu kita layani. Mungkin nggak langsung 280 juta, tahun pertama kalau saya dapet 50 juta, 60 juta aja udah seneng. Tapi kan kita harapkan ini makin lama, makin naik terus," ujarnya.

Nantinya, kata Budi, program tersebut akan dibagi dua grup. Grup yang pertama adalah usia di bawah sekolah, 6 tahun dan di atas usia 6 tahun. "Itu nanti dilakukannya pada saat hari ulang tahun mereka plus 1 bulan Khusus yang Januari, Februari, Maret boleh sampai April," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182866//pesawat-F9zB_large.jpg
Presiden Prabowo Akan Bertemu PM Australia Bahas Investasi-Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182865//prabowo_pimpin_rapat_khusus_di_halim_perdanakusuma-DTYq_large.jpg
Sebelum Terbang ke Australia, Prabowo Pimpin Rapat Khusus di Halim Perdanakusuma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182836//menko_kumham_imipas_yusril_ihza_mahendra-8NPI_large.jpg
Yusril Ungkap Surat Orang Tua Reynhard Sinaga untuk Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182826//prabowo-YBgF_large.jpg
Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK, Diumumkan Minggu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182813//presiden_prabowo_dan_raja_yordania_abdullah_ii-Teh5_large.jpg
Raja Yordania Akan Lakukan Kunjungan Kenegaraan ke Indonesia pada 14 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182806//pahlawan_nasional_rahmah_el_yunusiyah-OQ2b_large.jpg
Pahlawan Rahmah El Yunusiyah, Perempuan Visioner di Balik Lahirnya Tokoh Rasuna Said
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement