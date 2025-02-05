Perindo Bakal Jalin Kerja Sama Dengan KPU di Level Pusat Hingga Daerah

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bakal bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) baik di level pusat hingga daerah.

Rencana itu tergagas usai jajaran DPP partai berlambang burung rajawali mengepakan sayap itu bertemu Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Kunjungan ke KPU RI, dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo. Terlihat pula Plt Sekjen DPP Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari dan Bendahara Umum Partai Perindo Michael Viktor Sianipar.