JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 batal digelar pada Kamis 6 Februari 2025. Keputusan ini menyusul adanya pertimbangan putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan dibacakan pada Rabu 5 Februari 2025.

DPR RI dan Pemerintah sepakat pelantikan kepala daerah digelar pada Februari 2025. Waktu pelantikan itu diperuntukan bagi kepala daerah non-sengketa dan hasil putusan dismissal di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun demikian, kesimpulan rapat tak menyebut kepastian tanggal pelantikan tersebut.

PDI Perjuangan, mempertanyakan keputusan pemerintah menunda pelantikan kepala daerah. Karena hal ini dinilai akan menganggu program Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno.

Karena, Perpres No.80/2024 tentang pelantikan kepala daerah seharusnya tidak ada alasan untuk menunda pelantikan kepala daerah yang terpilih saat Pilkada Serentak 2024.

