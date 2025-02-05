Sidak Pangkalan Gas 3 Kg, Gibran: Kalau Ada Apa-Apa Kabarin

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengecek salah satu pangkalan gas LPG 3 Kg bernama Toko Merry yang terletak di Jalan Menteng Wadas Timur, Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).

Wapres Gibran berpesan kepada pemilik toko agar tidak ragu untuk melaporkan apabila di lapangan kembali ditemui kendala yang dapat menghambat distribusi LPG 3 Kg kepada masyarakat.

“Ini ya, Bu, ya, nanti kalau ada apa-apa kabarin,” tutur Wapres.

Wapres pun menyaksikan langsung masyarakat membeli gas dari truk distribusi yang baru tiba. “Ini (LPG 3 kg) baru sampai ya?” tanya Wapres kepada salah seorang pembeli.

“Baru sampai,” jawab pembeli tersebut yang sedang menunggu giliran.

Pada kesempatan ini, Wapres Gibran menekankan pentingnya distribusi LPG yang tertib dan adil untuk menghindari kelangkaan serta fluktuasi harga yang dapat merugikan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil di sektor kuliner.