Berantas Narkoba, Imigrasi Depok Gandeng BNN Tes Urine Pegawainya

DEPOK - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Depok bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok menggelar tes urine bagi seluruh pegawai, Rabu (5/2/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi narkoba.

Kepala Kantor Imigrasi Depok, Irvan Triansyah, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjadikan lingkungan kerja bersih dari narkoba.

"Alhamdulillah, hari ini kami bersinergi dengan BNN Kota Depok untuk pencegahan dan penanggulangan narkoba. Kami menjalankan Asta Cita Pak Prabowo Subianto, salah satunya dengan memulai dari diri sendiri. Kantor Imigrasi Depok harus bersih dari narkoba," kata Irvan di Depok.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Depok, Kombes Pol. RM Tohir Hendarsyah, menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh Imigrasi Depok.

"Kami sangat berterima kasih atas kolaborasi ini. Ini adalah bentuk sinergi nyata dalam upaya pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba, terutama di lingkungan pemerintahan," ujar Tohir.

Langkah ini kata dia, menunjukkan keseriusan Forkopimda dalam memerangi narkoba yang sangat meresahkan.

"Pak Kepala Imigrasi sendiri turut menjalani tes urine, ini menjadi contoh bagi pegawai lainnya. Kami harap kegiatan seperti ini terus berlanjut, sehingga Depok benar-benar bersih dari narkoba," tandasnya.