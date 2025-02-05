Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berantas Narkoba, Imigrasi Depok Gandeng BNN Tes Urine Pegawainya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |17:18 WIB
Berantas Narkoba, Imigrasi Depok Gandeng BNN Tes Urine Pegawainya
Berantas Narkoba, Imigrasi Depok Gandeng BNN Tes Urine Pegawainya
A
A
A

DEPOK - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Depok bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok menggelar tes urine bagi seluruh pegawai, Rabu (5/2/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi narkoba.

Kepala Kantor Imigrasi Depok, Irvan Triansyah, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjadikan lingkungan kerja bersih dari narkoba.

"Alhamdulillah, hari ini kami bersinergi dengan BNN Kota Depok untuk pencegahan dan penanggulangan narkoba. Kami menjalankan Asta Cita Pak Prabowo Subianto, salah satunya dengan memulai dari diri sendiri. Kantor Imigrasi Depok harus bersih dari narkoba," kata Irvan di Depok.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Depok, Kombes Pol. RM Tohir Hendarsyah, menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh Imigrasi Depok.

"Kami sangat berterima kasih atas kolaborasi ini. Ini adalah bentuk sinergi nyata dalam upaya pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba, terutama di lingkungan pemerintahan," ujar Tohir.

Langkah ini kata dia, menunjukkan keseriusan Forkopimda dalam memerangi narkoba yang sangat meresahkan.

"Pak Kepala Imigrasi sendiri turut menjalani tes urine, ini menjadi contoh bagi pegawai lainnya. Kami harap kegiatan seperti ini terus berlanjut, sehingga Depok benar-benar bersih dari narkoba," tandasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
narkotika BNN narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662//bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900//narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181581//narkoba-8Mv4_large.jpg
BNN dan Brimob Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181045//viral-3Gfc_large.jpg
Polisi Tetapkan Pemasok Narkoba ke Onadio Leonardo sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180466//pemerintah-3hQ0_large.jpg
Musnahkan Ratusan Ton Narkoba, Simbol Kepemimpinan Tegas Kapolri Lawan Kejahatan Narkotika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180111//prabowo-YXTV_large.jpg
Prabowo: Modus Kartel Narkoba Kini Gunakan Kapal Selam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement