INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Rekrutmen Anggota Polri 2025, Irwasum Komjen Dedi: Masuk Polisi Gratis!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |17:19 WIB
Rekrutmen Anggota Polri 2025, Irwasum Komjen Dedi: Masuk Polisi Gratis!
Rapat Koordinasi Jelang Pendaftaran Penerimaan Terpadu Anggota Polri Tahun 2025. Foto: Okezone/Puteranegara Batubara.
JAKARTA - Polri melakukan rapat koordinasi jelang pendaftaran penerimaan terpadu anggota Polri tahun 2025. Dalam prosesnya, Korps Bhayangkara menekankan bahwa proses rekrutmen akan berjalan bersih, transparan, akuntabel dan humanis.

Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, pendaftaran penerimaan Polri gratis alias tidak dipungut biaya. Untuk itu, ia meminta jajaran anggota Polri menyosialisasikan kepada masyarakat.

"Dalam proses rekrutmen jangan ada anggapan masuk polisi bayar. Masuk polisi gratis kalau masih ada masyarakat dibujuk masuk polisi bayar tolong ingatkan jangan percaya. Kita harus meng-clear-kan kepada masyarakat bahwa masuk polisi itu gratis," kata Dedi saat memimpin video conference (vicon) jelang pendaftaran penerimaan anggota Polri tahun 2025 di SSDM Polri, Rabu (5/2/2025).

Kegiatan yang dipimpinnya ini diikuti seluruh pejabat SSDM Polri, pejabat Biro SDM masing-masing polda, dan perwakilan dari tiap-tiap satuan yang terlibat pada proses rekrutmen seperti Lemdiklat Polri, Densus 88 Antiteror Polri, Pusdokkes Polri, Divisi Propam Polri dan lainnya.

Dalam kesempatan ini, Dedi pun mengingatkan panitia seleksi agar menggaungkan tagline 'the police are the public & the publick are the police'. Menurutnya, polisi adalah bagian dari masyarakat.

"Polisi adalah bagian dari masyarakat. Jadi jangan anggap masyarakat lawan dan musuh. Jangan lukai hati masyarakat," katanya.

Pada tahun ini, kata Dedi, waktu sosialisasi dan pendaftaran akan dibuka lebih panjang dan lebih awal. Untuk itu diharapkan calon siswa bisa mempersiapkan diri lebih baik dan animo meningkat, sehingga rekrutmen Polri semakin berkualitas.

 

