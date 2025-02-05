Kunjungi iNews Media Group, Ketua DPRD Karangasem Ingin Menyelami Karya Jurnalistik yang Baik

JAKARTA - Ketua DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, I Wayan Suastika menilai bahwa iNews Media Group adalah salah satu media massa yang dapat dijadikan contoh dalam pembuatan karya jurnalistik. iNews Media Group merupakan bagian dari MNC Media.

Hal itu diungkap I Wayan Suastika saat mengunjungi iNews Tower bersama dengan beberapa wartawan dari Bali, yang disambut langsung oleh Manager Regional News Gathering, Renny Jo.

Kunjungannya itu, kata Suastika, bertujuan sebagai sharing session bagi wartawan di daerah Bali dengan iNews Media Group, guna mengetahui cara peliputan hingga penyebaran informasi secara baik dan benar.

"Jadi hari ini kita hadir ke iNews TV, jadi kita sebenarnya sharing untuk bagaimana cara peliputan dan penyebarluasan informasi yang kita dapatkan," katanya di iNews Tower, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Suastika mengungkap, dia bersama jajarannya sengaja memilih iNews Media Group untuk dikunjungi bersama wartawan Bali, karena iNews Media Group khususnya televisi, sangat terkenal dan memiliki berita aktual.