HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Sebut Rekrutmen Anggota Lewat Jalur Santri Jadi Program Prioritas

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |18:40 WIB
Kapolri Sebut Rekrutmen Anggota Lewat Jalur Santri Jadi Program Prioritas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Korps Bhayangkara memiliki salah satu program priotas, yakni rekrutmen anggota melalui jalur santri.

"Karena kami ingin punya polisi yang tidak hanya paham tentang ilmu kepolisian, namun juga memiliki kematangan di dalam karakter kesehariannya," kata Sigit di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

"Karena dibekali iman dengan yang kuat, sehingga pada saat menghadapi tantangan godaan semuanya bisa bertahan," sambungnya.

Sigit menilai bahwa anggota polisi yang dibekali dengan iman yang kuat dapat bertahan dari segala godaan. Atas dasar alasan itu lah, Sigit menegaskan rekrutmen jalur santri masih mejadi hal yang harus dilanjutkan.

