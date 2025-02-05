Bakal Dihadiri Prabowo, Peserta Harlah Ke-102 NU Padati Istora Senayan

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menyelenggarakan resepsi Hari Lahir (Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada, Rabu (5/2/2025) malam. Harlah ke-102 NU kali ini juga akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pantauan iNews Media Group, peserta dari Muslimat NU, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, GP Ansor hingga Banser menumpuk di gerbang utama Istora pada Rabu sore.

Puncak Harlah ke-102 NU kali ini mengusung tema Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat. Acara ini akan dimulai pada pukul 19.00 WIB. Sebelumnya, acara juga telah dimulai dengan membaca shalawat dan doa bersama.

Sebelumnya, Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir di Harlah NU.

"Bapak Presiden menyambut baik dan berkenan, insya Allah nanti akan hadir di dalam Resepsi Puncak Harlah NU tersebut," katanya saat jumpa pers di Istana Kepresidenan.

Gus Yahya menjelaskan, Presiden Prabowo menitipkan buku Asta Cita agar dibagikan kepada para peserta Harlah Ke-102 NU yang akan menjadi pembahasan dalam Munas dan Konbes NU 2025.

"Munas-Konbes NU akan dilaksanakan mulai jam 13 siang di Ballroom Hotel Sultan," singkatnya.

(Arief Setyadi )