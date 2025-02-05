Kapolri Pastikan Kolaborasi Bersama NU Sukseskan Program MBG

JAKARTA - Polri berkolaborasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) untuk mendukung program-program pemerintah, mulai dari mewujudkan kemandirian pangan hingga mendorong program makan bergizi gratis (MBG). Hal itu disampaikan saat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2025 di Jakarta.

"Polri dengan NU juga akan bekerja sama mendukung program-program pemerintah, mulai dari mewujudkan kemandirian pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan berbagai macam program dan juga meningkatkan kualitas-kualitas SDM yang dimiliki termasuk juga mendorong program makan bergizi gratis," kata Sigit, Rabu (5/2/25).

Sigit menegaskan, Polri dan NU adalah sahabat dan mitra utama. "Mungkin itu ke depan yang akan bersama-sama kita laksanakan. Yang jelas bagi Kepolisian, NU adalah sahabat dan mitra utama," ujar Sigit.

Diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 2025 di Hotel Sultan, Jakarta. Turut mendampingi Kapolri, Kabaintelkam, Kadivhumas, Kadivpropam, dan Wakabareskrim.

Dalam sambutannya Jenderal Sigit menyebut, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjadi hal yang penting dalam tolak ukur peningkatan ekonomi nasional.

"Salah satu hal yang menjadi prasyarat atau modal utama untuk bisa terjaga pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah terkait dengan stabilitas kamtibmas atau stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam negeri" ujar Sigit.

(Puteranegara Batubara)