HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo hingga Maruf Amin Hadiri Harlah Ke-102 NU

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |19:44 WIB
Presiden Prabowo hingga Maruf Amin Hadiri Harlah Ke-102 NU
Presiden Prabowo hadiri acara Harlah ke 102 NU (Foto : Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadirkan Resepsi Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam. Pantauan Okezone di lokasi, Prabowo tiba sekira pukul 19.09 WIB. 

Prabowo yang mengenakan batik lengan panjang berwarna hijau itu, langsung menyapa para pimpinan NU diantaranya Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Rais Aam Miftachul Akhyar, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf dan pimpinan lainnya.

Prabowo juga menyalami Wakil Presiden RI ke-13 Ma'ruf Amin. Prabowo juga menyapa jajaran menteri kabinet yang hadir pada acara tersebut. Hadir juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyelenggarakan resepsi Hari Lahir (Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada, Rabu (5/2/2025) malam. 

Dalam pantauan iNews Media Group, peserta dari Muslimat NU, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, GP Ansor hingga Banser menumpuk di gerbang utama Istora pada Rabu sore.

Puncak Harlah ke-102 NU kali ini mengusung tema Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat. Acara ini akan dimulai pada pukul 19.00 WIB. Sebelumnya, acara juga telah dimulai dengan membaca shalawat dan doa bersama.

(Angkasa Yudhistira)

      
