Gibran Minta Warga Tak Ragu Lapor jika Sulit Dapat Gas LPG 3 Kg

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengecek salah satu pangkalan gas LPG 3 Kg di Jalan Menteng Wadas Timur, Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).

Wapres Gibran memastikan berpesan kepada pemilik toko agar tidak ragu untuk melaporkan apabila di lapangan kembali ditemui kendala yang dapat menghambat distribusi LPG 3 Kg kepada masyarakat.

“Ini ya, Bu, ya, nanti kalau ada apa-apa kabarin,” tutur Gibran.

Gibran pun menyaksikan langsung masyarakat membeli gas dari truk distribusi yang baru tiba. “Ini (LPG 3 kg) baru sampai ya?” tanya Wapres kepada salah seorang pembeli.

“Baru sampai,” jawab pembeli tersebut yang sedang menunggu giliran.

Pada kesempatan ini, Gibran menekankan pentingnya distribusi LPG yang tertib dan adil untuk menghindari kelangkaan serta fluktuasi harga yang dapat merugikan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil di sektor kuliner.

Dia berharap kebijakan ini dijalankan dengan baik oleh semua pihak, sehingga menutup celah penimbunan LPG secara ilegal yang berpotensi menimbulkan gangguan ketersediaan dan gejolak di pasar.