INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Di Depan Prabowo, Gus Yahya Ucapkan Selamat Ultah Partai Gerindra saat Harlah ke-102 NU

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |20:21 WIB
Di Depan Prabowo, Gus Yahya Ucapkan Selamat Ultah Partai Gerindra saat Harlah ke-102 NU
Gus Yahya mengucapkan selamat ulang tahun Partai Gerindra (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengucapkan selamat ulang tahun ke-17 Partai Gerindra pada saat peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta pada, Rabu (5/2/2025) malam. 

Ucapan itu langsung di depan Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. 

"Izinkan saya pada kesempatan ini pula untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Memang sudah jodoh, bersamaan peringatannya," kata Gus Yahya mengawali sambutannya.

Pada kesempatan itu, Gus Yahya pun menegaskan bahwa NU akan turut serta membantu pemerintah dalam pembangunan nasional. Apalagi, NU memiliki warisan yang bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara. 

"Kita mewarisi 26 ribu pesantren, ratusan rumah sakit dan berbagai macam layanan di berbagai bidang. Saatnya kami kini harus berupaya memperbaiki diri dan tata kelola menyeluruh agar tertata integritasnya bagi masyarakat bangsa dan negara," tegasnya. 

Sementara pada kesempatan itu, turut hadir Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, Wapres ke-13 Kiai Ma'ruf Amin, kemudian para menteri Kabinet Merah Putih. 

 

