HOME NEWS NASIONAL

Di Hadapan Prabowo, Gus Yahya Tegaskan NU Dukung Penuh Program Pemerintah

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |20:44 WIB
Di Hadapan Prabowo, Gus Yahya Tegaskan NU Dukung Penuh Program Pemerintah
Ketum PBNU Gus Yahya. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan NU mendukung penuh program pemerintah. Penegasan ini diungkapkan Gus Yahya langsung di depan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta pada, Rabu (5/2/2025) malam. 

"Kami siap mendukung penuh agenda-agenda dan program-program pemerintah," ujar Gus Yahya dalam sambutannya.

Gus Yahya pun mengungkapkan bahwa dukungan NU ini sebagai bantuan agar program pemerintah harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. 

"Semua itu demi membantu agar manfaat dan maslahat dari agenda-agenda sungguh sampai dan dirasakan oleh rakyat. Insya Allah, kami akan terus bekerja bersama umat untuk Indonesia maslahat," katanya. 

Pada kesempatan itu, Gus Yahya juga menyebut bahwa NU akan bersinergi untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo. Bahkan, dukungan ini telah tertuang dalam kerjasama dengan sejumlah kementerian Kabinet Merah Putih.

 

Halaman:
1 2
      
