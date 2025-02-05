Hadiri Harlah ke-102 NU, Prabowo: Saya Merasa Aman dan Nyaman

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto merasa adanya kesejukan dan kekeluargaan saat menghadiri acara Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025), malam.

Awalnya Prabowo mengucapkan terima kasih dan merasa terhormat bisa hadir dalam acara Harlah ke-102 NU.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya untuk bisa hadir di tengah-tengah saudara dalam peringatan hari lahir NU yang ke-102," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo juga mengaku merasa nyaman dan aman berada di tengah-tengah para keluarga besar NU.

"Begitu saya masuk aula ini saya merasa suatu aura, aura kesejukan, aura kekeluargaan, aura niat baik, aura suasana batin yang penuh perdamaian. Saya merasa nyaman di tengah-tengah saudara sekalian. Saya merasa nyaman dan aman," kata Prabowo.

Prabowo menyebut bahwa kehadirannya di acara tersebut mendapatkan energi dan kekuatan baru. Bahkan, kehadirannya menambah keberanian dan bertekad untuk tidak mengecewakan masyarakat.