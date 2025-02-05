Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pegawai KPK Gadungan Ditangkap dan Diseret ke Gedung Merah Putih

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |20:51 WIB
Pegawai KPK Gadungan Ditangkap dan Diseret ke Gedung Merah Putih
Pegawai KPK gadungan ditangkap (Foto: Okezone/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pria pegawai KPK gadungan. Ia kemudian diseret ke Gedung Merah Putih KPK. 

"KPK mengamankan beberapa orang yang diduga  mengaku sebagai Pegawai KPK (gadungan) dan melakukan upaya meminta uang terhadap pihak-pihak tertentu," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Rabu (5/2/2025). 

Pantauan di lokasi, penyeretan pegawai KPK gadungan itu bermula saat mobil minibus hitam yang memasuki pelataran Gedung Merah Putih KPK pada pukul 19.33 WIB. 

Setelah mobil terparkir, terlihat dua pegawai Lembaga Antirasuah  menyeret satu pria yang merupakan pegawai KPK gadungan tersebut dalam kondisi menunduk. Wajah dari pria yang mengenakan kacamata itu pun tidak terlihat jelas. 

Belum diketahui identitasnya. Ia diseret dengan tangan terborgol. Bahkan, ia tak mengenakan alas kaki. 

Tessa melanjutkan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang bersangkutan. 

"Saat ini beberapa orang yang mengaku pegawai KPK (gadungan) tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan di KPK, dan update selanjutnya akan kita infokan setelah proses pemeriksaan selesai," ujarnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182792//kpk_geledah_kantor_gubernur_riau-Aqae_large.jpg
Geledah Kantor Gubernur Riau, KPK Sita Dokumen Anggaran Pemprov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182779//dugaan_korupsi_proyek_whoosh-tLhs_large.jpg
KPK Bongkar Modus Oknum Jual Tanah Negara ke Negara di Proyek Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182767//plt_deputi_penindakan_kpk_asep_guntur_rahayu-pYtM_large.jpg
Penyerahan Suap Bupati Ponorogo Tertunda Gegara OTT KPK di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182763//kasus_kouta_haji-gOM7_large.jpg
KPK Akan Tinjau Langsung ke Arab Saudi untuk Percepat Pengusutan Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182603//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-0QCN_large.jpg
KPK Panggil Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto, Tersangka Kasus Pemerasan RPTKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182398//kpk_sita_uang_rp500_juta_dari_ott_bupati_ponorogo-09Kw_large.jpg
OTT Bupati Ponorogo, KPK Sita Uang Rp500 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement