Pegawai KPK Gadungan Ditangkap dan Diseret ke Gedung Merah Putih

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pria pegawai KPK gadungan. Ia kemudian diseret ke Gedung Merah Putih KPK.

"KPK mengamankan beberapa orang yang diduga mengaku sebagai Pegawai KPK (gadungan) dan melakukan upaya meminta uang terhadap pihak-pihak tertentu," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Rabu (5/2/2025).

Pantauan di lokasi, penyeretan pegawai KPK gadungan itu bermula saat mobil minibus hitam yang memasuki pelataran Gedung Merah Putih KPK pada pukul 19.33 WIB.

Setelah mobil terparkir, terlihat dua pegawai Lembaga Antirasuah menyeret satu pria yang merupakan pegawai KPK gadungan tersebut dalam kondisi menunduk. Wajah dari pria yang mengenakan kacamata itu pun tidak terlihat jelas.

Belum diketahui identitasnya. Ia diseret dengan tangan terborgol. Bahkan, ia tak mengenakan alas kaki.

Tessa melanjutkan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang bersangkutan.

"Saat ini beberapa orang yang mengaku pegawai KPK (gadungan) tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan di KPK, dan update selanjutnya akan kita infokan setelah proses pemeriksaan selesai," ujarnya.



(Angkasa Yudhistira)