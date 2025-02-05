Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komjen Dedi Soal Rekrutmen Polri: The Police Are The Public, The Public Are The Police

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |21:13 WIB
Komjen Dedi Soal Rekrutmen Polri: The Police Are The Public, The Public Are The Police
Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo mengutip jargon Bapak Polisi Modern Sir Robert Peel yakni 'The Police Are The Public And The Public Are The Police'. Dia menekankan polisi adalah bagian dari masyarakat, sehingga polisi tak boleh melukai hati masyarakat.

"Sir Robert Peel mengatakan the police are the public, and the public are the police', polisi adalah bagian dari masyarakat," kata Dedi saat memimpin Rapat Persiapan Pembukaan Pendaftaran Penerimaan Terpadu Anggota Polri Tahun Anggaran 2025, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

"Jangan anggap masyarakat lawan dan musuh, jangan lukai hati masyarakat," tegas dia.

Sehubungan dengan penerimaan anggota baru Polri, Dedi meminta jajaran melakukan sosialisasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Di samping itu, Dedi meminta jajaran mempersiapkan proses rekrutmen seketat mungkin.

"Teman-teman panitia rekrutmen juga punya waktu lebih banyak untuk mempersiapkan seleksi penerimaan anggota Polri, sehingga kita bisa menghasilkan calon-calon anggota Polri yang lebih baik," ujarnya.

 

