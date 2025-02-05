Pegawai KPK Gadungan Ditangkap, Kerjaannya Minta Duit ke Pihak-Pihak Tertentu

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto mengonfirmasi pihaknya menangkap sejumlah pegawai KPK gadungan. Menurutnya, orang-orang tersebut mengaku sebagai insan KPK untuk meminta uang.

"Melakukan upaya meminta uang terhadap pihak-pihak tertentu," kata Tessa melalui keterangan tertulisnya, Rabu (5/2/2025).

Tessa belum menjelaskan secara detail perihal kronologi penangkapan tersebut. Termasuk lokasi penangkapan.

Pun perihal jumlah uang yang diminta oleh pegawai KPK gadungan tersebut. Sebab, Tessa menyebutkan, masih dilakukan pemeriksaan terhadap mereka yang tertangkap.

"Update selanjutnya akan kita infokan setelah proses pemeriksaan selesai," ujarnya.

KPK diketahui menangkap pria selaku pegawai KPK gadungan. Ia kemudian diseret ke Gedung Merah Putih KPK.

