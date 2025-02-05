Survei LSI: Mayor Teddy Masuk 3 Besar Pejabat dengan Kinerja Paling Memuaskan

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya atau Mayor Teddy masuk ke dalam tiga besar pejabat dengan kinerja memuaskan dalam 100 hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Mayor Teddy juga dinilai sebagai pejabat tinggi nonekonomi terpopuler dalam Kabinet Merah Putih versi Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Dalam survei yang dilakukan pada 20-28 Januari 2025, Mayor Teddy menempati peringkat ketiga dalam jajaran pejabat paling memuaskan dengan tingkat kepuasan yang mencapai 90,9%. Ia hanya tertinggal dari Menteri Agama Nasaruddin Umar (92,9%) serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti (91,5%).

Selain itu, Mayor Teddy menempati posisi kelima dalam jajaran pejabat tinggi terpopuler dengan tingkat popularitas 51,4%. Mayor Teddy tercatat hanya kalah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (68,9%), Menteri BUMN Erick Thohir (67,3%), Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (62,8%), dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (58,1%).

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, tingkat kepuasan yang cukup tinggi ini mengindikasikan kuatnya optimisme masyarakat terhadap kinerja pemerintahan ke depan.

Sebanyak 81,4% responden mengatakan puas dengan kinerja 100 hari Pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, tingginya level kepuasan ini dilandasi oleh telah berjalannya program-program pemerintah yang dikampanyekan dalam Pemilu 2024.

"Kenapa tinggi? Kalau lihat dari perspektif itu, bisa jadi ini bukan hanya evaluasi tapi juga harapan sekaligus dukungan kepada pemerintahan atau presiden baru yang sedang memulai program-program pemerintahannya," katanya, Rabu (5/2/2025).

Untuk diketahui, Responden dalam survei tersebut adalah masyarakat yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), dan dipilih secara acak (multistage random sampling) 1220 responden menggunakan skema wawancara tatap muka, dengan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95% (dengan asumsi simple random sampling).

(Angkasa Yudhistira)