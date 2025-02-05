Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Isu Reshuffle di 100 Hari Kabinet, Prabowo Bilang Begini...

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |21:42 WIB
Isu Reshuffle di 100 Hari Kabinet, Prabowo Bilang Begini...
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Okezone/Binti.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto merespons munculnya isu reshuffle di periode 100 hari kabinet Merah Putih. Apalagi, beberapa kali Prabowo seringkali mengingatkan jajarannya untuk berbenah untuk bekerja demi kepentingan rakyat.

"Bahasa Indonesia jelas kan?" kata Prabowo saat ditanya awak media usai menghadiri acara Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Lebih lanjut, Prabowo kembali menegaskan bahwa rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Sehingga, seluruh jajarannya diharapkan bisa bekerja dengan benar. 

"Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," tegasnya. 

Prabowo sekali lagi menegaskan bahwa seluruh jajarannya harus bekerja demi kepentingan rakyat. Dia pun mengancam akan mencopot menterinya jika tak bekerja untuk rakyat.

 

Halaman:
1 2
      
