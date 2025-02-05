13 Pahlawan Nasional dari NU, Prabowo: Insya Allah Bakal Bertambah Terus

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi peran besar Nahdlatul Ulama (NU) dalam membantu pemerintah Indonesia selama ini. Termasuk dalam membantu Indonesia mempertahankan kemerdekaan pada pertempuran di Surabaya, pada 10 November 1945 silam.

“NU punya jasa besar terhadap lahirnya bangsa Indonesia. Di saat-saat krisis, NU selalu tampil dan mengambil sikap untuk menyelamatkan bangsa Indonesia,” ucap Prabowo di Puncak Hari Lahir (Harlah) ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

“Pahlawan nasional kita 13 orang dari NU, Insya Allah akan nambah terus,” imbuhnya disambut riuh tepuk tangan seluruh peserta acara.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga mengapresiasi para pemimpin NU dari masa ke masa yang terus konsisten dalam menjaga NU sebagai wadah para ulama, para pemuka agama Islam yang memperjuangkan Islam yang damai, sejuk, Islam yang rahmatan lil alamin.

Sebagai informasi, turut hadir dalam acara ini, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Ma’ruf Amin. Kemudian, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Ketua MPR Ahmad Muzani, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Agus Subiyanto.



(Arief Setyadi )