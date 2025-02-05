Prabowo: Seluruh Aparat Bersihkan Dirimu Sebelum Kau Dibersihkan!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan peringatan keras kepada seluruh aparat untuk segera melakukan pembersihan internal di institusi masing-masing. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan, ia tidak segan menindaknya.

"Saya berharap ada kesadaran seluruh aparat seluruh institusi bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan," tegas Prabowo saat menghadiri Harlah ke-102 NU, di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Pada kesempatan itu, Prabowo pun menegaskan agar semua aparat untuk menjaga kesetiaan terhadap rakyat dan bangsa Indonesia. Sekali lagi Prabowo mengingatkan, bahwa dirinya tidak segan untuk menindak para aparat nakal.

"Dan, saya ingatkan semua aparat kesetiaanmu adalah pada rakyat dan bangsa Indonesia kalau kau tidak setia kalau kau menghalangi saya akan tindak saudara-saudara sekalian," tegas Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan para menteri Kabinet Merah Putih maupun lembaga pemerintah untuk tidak ragu bekerja melayani bangsa dan rakyat Indonesia.

"Dan saya minta menteri-menteri pemimpin-pemimpin lembaga tidak ragu-ragu kita hanya bekerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia," pungkasnya.



(Arief Setyadi )