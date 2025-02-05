Dekat Ulama sejak Tentara, Prabowo: Orang Kalau Menghadapi Maut Biasanya Cari Kiai

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan dirinya yang dekat dengan ulama. Bahkan, kedekatan itu terjalin sejak masih menjadi prajurit tentara.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada Resepsi Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

"Saudara-saudara, saya kira tokoh-tokoh ulama yang ada mengerti mengenal saya bahwa saya memang sudah lama saya dekat dengan kalangan ulama, dan saya sering cerita kenapa saya dekat sekali sama ulama? Karena saya ini mantan prajurit mantan tentara, tentara selalu dekat sama ulama," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menyebut kedekatannya dengan ulama karena dirinya saat masih menjadi prajurit memiliki tugas dengan bahaya yang bisa menyerangnya kapanpun.