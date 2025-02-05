Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dekat Ulama sejak Tentara, Prabowo: Orang Kalau Menghadapi Maut Biasanya Cari Kiai

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |23:32 WIB
Dekat Ulama sejak Tentara, Prabowo: Orang Kalau Menghadapi Maut Biasanya Cari Kiai
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan dirinya yang dekat dengan ulama. Bahkan, kedekatan itu terjalin sejak masih menjadi prajurit tentara.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada Resepsi Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

"Saudara-saudara, saya kira tokoh-tokoh ulama yang ada mengerti mengenal saya bahwa saya memang sudah lama saya dekat dengan kalangan ulama, dan saya sering cerita kenapa saya dekat sekali sama ulama? Karena saya ini mantan prajurit mantan tentara, tentara selalu dekat sama ulama," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menyebut kedekatannya dengan ulama karena dirinya saat masih menjadi prajurit memiliki tugas dengan bahaya yang bisa menyerangnya kapanpun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182994/prabowo_subianto-tdjA_large.jpg
Prabowo Disambut Diaspora di Sydney dengan Indonesia Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182950/prabowo-3jIh_large.jpg
Kunjungan Kenegaraan, Prabowo dan Rombongan Tiba di Sydney
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182866/pesawat-F9zB_large.jpg
Presiden Prabowo Akan Bertemu PM Australia Bahas Investasi-Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182353/prabowo_subianto-6oEa_large.jpg
Prabowo: Pemimpin Sejati Harus Paham Keadaan Bangsanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182327/prabowo-28iF_large.jpg
Kumpul di Hambalang, Dasco: Pesan Prabowo Terus Kompak dan Berdampak bagi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181784/prabowo_subianto-WfKx_large.jpg
Prabowo Ungkap Kekagumannya terhadap Bangsa Korea
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement