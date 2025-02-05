Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Harlah Ke-102 NU, Prabowo Sapa Khofifah: Selamat Terpilih Sebagai Gubernur Jawa Timur

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |23:44 WIB
Harlah Ke-102 NU, Prabowo Sapa Khofifah: Selamat Terpilih Sebagai Gubernur Jawa Timur
Presiden Prabowo Subianto dan Khofifah Indar Parawansa (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyapa para pimpinan PBNU termasuk di antaranya Khofifah Indar Parawansa. Diketahui Khofifah merupakan Ketua Muslimat NU.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada Resepsi Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

"Ketua Muslimat NU Ibu Khofifah Indar Parawansa," sapa Prabowo disambut tepuk tangan meriah warga NU.

Setelahnya, Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Khofifah yang telah terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur.

"Selamat hadir, selamat terpilih sebagai gubernur Jawa Timur," kata Prabowo.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182994/prabowo_subianto-tdjA_large.jpg
Prabowo Disambut Diaspora di Sydney dengan Indonesia Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182950/prabowo-3jIh_large.jpg
Kunjungan Kenegaraan, Prabowo dan Rombongan Tiba di Sydney
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182866/pesawat-F9zB_large.jpg
Presiden Prabowo Akan Bertemu PM Australia Bahas Investasi-Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182353/prabowo_subianto-6oEa_large.jpg
Prabowo: Pemimpin Sejati Harus Paham Keadaan Bangsanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182327/prabowo-28iF_large.jpg
Kumpul di Hambalang, Dasco: Pesan Prabowo Terus Kompak dan Berdampak bagi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181784/prabowo_subianto-WfKx_large.jpg
Prabowo Ungkap Kekagumannya terhadap Bangsa Korea
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement