Harlah Ke-102 NU, Prabowo Sapa Khofifah: Selamat Terpilih Sebagai Gubernur Jawa Timur

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyapa para pimpinan PBNU termasuk di antaranya Khofifah Indar Parawansa. Diketahui Khofifah merupakan Ketua Muslimat NU.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada Resepsi Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

"Ketua Muslimat NU Ibu Khofifah Indar Parawansa," sapa Prabowo disambut tepuk tangan meriah warga NU.

Setelahnya, Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Khofifah yang telah terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur.

"Selamat hadir, selamat terpilih sebagai gubernur Jawa Timur," kata Prabowo.



(Arief Setyadi )