Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Ada Orang Sebut Saya Tolol, Gak Apa-Apa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |00:52 WIB
Prabowo: Ada Orang Sebut Saya Tolol, Gak Apa-Apa
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku ada orang yang mencibir dia dengan kalimat tolol. Namun, tudingan tersebut direspons santai mantan Danjen Kopassus itu.

Selain itu, ia menyebut orang yang mencibirnya sebenarnya telah diketahui banyak pihak. Dia memahami situasi dengan baik dan tak akan terpengaruh dengan berbagai tudingan tersebut.

"Jangan kira kami-kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, enggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan tolol tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu, enggak apa-apa, tapi kami paham dan kami mengerti," kata Prabowo saat menghadiri Harlah ke-102 NU, di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Adapun, hal itu disampaikan Prabowo saat membahas kinerja 100 hari pertama para Menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo menegaskan siapapun yang tidak patuh untuk memperjuangkan rakyat maka dia tak segan-segan menindak bawahannya.

"100 hari pertama saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh saya akan tindak," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182994/prabowo_subianto-tdjA_large.jpg
Prabowo Disambut Diaspora di Sydney dengan Indonesia Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182950/prabowo-3jIh_large.jpg
Kunjungan Kenegaraan, Prabowo dan Rombongan Tiba di Sydney
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182866/pesawat-F9zB_large.jpg
Presiden Prabowo Akan Bertemu PM Australia Bahas Investasi-Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182353/prabowo_subianto-6oEa_large.jpg
Prabowo: Pemimpin Sejati Harus Paham Keadaan Bangsanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182327/prabowo-28iF_large.jpg
Kumpul di Hambalang, Dasco: Pesan Prabowo Terus Kompak dan Berdampak bagi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181784/prabowo_subianto-WfKx_large.jpg
Prabowo Ungkap Kekagumannya terhadap Bangsa Korea
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement