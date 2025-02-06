Penampakan Pegawai KPK Gadungan saat Diseret ke Gedung Merah Putih: Tangan Terborgol hingga tanpa Alas Kaki

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap pihak yang mengaku sebagai insan Lembaga Antirasuah atau pegawai KPK gadungan pada Rabu malam. Usai ditangkap, pegawai KPK gadungan itu diseret ke Gedung Merah Putih.

Saat diseret ke kantor Lembaga Antirasuah, terlihat orang yang berjenis kelamin pria itu dalam kondisi tangan terborgol. Ia pun nampak tidak mengenakan alas kaki.

Dalam kondisi menunduk, pria yang belum diketahui identitasnya itu diseret ke dalam Gedung Merah Putih KPK dengan diapit dua penyidik.

KPK belum menjelaskan secara detail perihal kronologi penangkapan tersebut. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto baru mengonfirmasi pihaknya telah menangkap pegawai KPK gadungan tersebut.

"Saat ini beberapa orang yang mengaku pegawai KPK (gadungan) tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan di KPK, dan update selanjutnya akan kita infokan setelah proses pemeriksaan selesai," kata Tessa, Rabu (5/2/2025).

(Angkasa Yudhistira)