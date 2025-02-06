Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mencontoh Gus Dur, Prabowo Bilang Pemimpin Harus Berani Meskipun Tak Populer

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |06:15 WIB
Mencontoh Gus Dur, Prabowo Bilang Pemimpin Harus Berani Meskipun Tak Populer
Presiden Prabowo Subianto (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pemimpin harus berani dan memberikan contoh-contoh yang baik meski tidak populer.

Awalnya Prabowo menceritakan bahwa stafnya memperlihatkan foto dirinya dengan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menurutnya kepemimpinan Gus Dur menjadi teladan.

"Ada foto dikeluarkan oleh staf saya pintar juga dia foto saya dengan Gus Dur. Salah satu kepemimpinan Gus Dur yang patut kita teladani adalah komitmen beliau untuk mewakili Islam dalam moderasi dalam kesejukan dalam perdamaian," kata Prabowo dalam sambutannya pada Resepsi Harlah NU ke 102, Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Prabowo menyebut ada hal yang unik pada kepemimpinan Gus Dur dimana ada kelompok minoritas yang diancam oleh kelompok-kelompok radikal. Dan NU, katanya, tampil menjaga tempat-tempat ibadah kelompok minoritas tersebut.

"Saya pun waktu saya menjadi Ketua Umum Gerindra, saya ingat contoh Gus Dur waktu ada peristiwa beberapa gereja berapa wihara diancam mau di bom, saya pun perintahkan Gerindra untuk menjaga gereja-gereja dan wihara-wihara tersebut," ujarnya.

Karena itu, kata Prabowo, pemimpin harus memiliki keberanian meski tidak memiliki kepopuleran.

"Ini artinya kepemimpinan keteladanan, pemimpin harus berani memberikan contoh, walaupun mungkin tidak populer. Pada saat itu Gus Dur mungkin kurang populer dari banyak orang karena beliau berani. Sekarang pun kita harus berani," ungkapnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183060//prabowo-j5Yi_large.jpg
Prabowo Disambut Gun Salute Saat Bertemu Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183052//prabowo-kgy8_large.jpg
Presiden Prabowo Bertemu Empat Mata dengan PM Albanese di Kirribilli House Sydney
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183031//prabowo_subianto-5MB6_large.jpg
Prabowo Instruksikan Mensesneg Cek Penyerapan Dana TKD Jelang Akhir Tahun: Itu Uang Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183023//prabowo_subianto-aZYD_large.jpg
Prabowo Bertemu Paul Keating di Sydney, Tukar Pikiran soal Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183009//menteri_ham-I0kX_large.jpg
Gus Dur dan Marsinah Jadi Nama Ruangan-Gedung di Kementerian HAM, Pigai Ungkap Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182994//prabowo_subianto-tdjA_large.jpg
Prabowo Disambut Diaspora di Sydney dengan Indonesia Raya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement