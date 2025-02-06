Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekrutmen Polri Gratis, Masyarakat Waspada Penipuan!

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |06:58 WIB
Rekrutmen Polri Gratis, Masyarakat Waspada Penipuan!
Irwasum Polri Pastikan Rekrutmen Polri Gratis, Masyarakat Waspada Penipuan! (Foto : Okezone/ RIana)
A
A
A

JAKARTA - Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo meminta kepada seluruh jajaran Staf Sumber Daya Manusia (SSDM), baik di tingkat pusat dan Polda, untuk memberikan informasi secara masif kepada masyarakat, bahwa Polri tidak memungut biaya sepeserpun dalam penerimaan anggota baru.

"Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat 'masuk polisi bayar, kalau nggak bayar nggak bisa masuk polisi'. Makanya dari awal dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis itu merupakan nafas kita dalam proses rekrutmen," kata Dedi saat Launching Pembukaan Pendaftaran Penerimaan Terpadu Anggota Polri Tahun Anggaran 2025, Jakarta, dikutip Kamis (6/2/2025).

Pihaknya, kata Dedi, harus terus menginformasikan kepada masyarakat, agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari penerimaan anggota kepolisian yang baru.

Sebagai informasi, kegiatan yang dipimpinnya ini diikuti seluruh pejabat SSDM Polri, pejabat Biro SDM masing-masing polda, dan perwakilan dari tiap-tiap satuan yang terlibat pada proses rekrutmen seperti Lemdiklat Polri, Densus 88 Antiteror Polri, Pusdokkes Polri, Divisi Propam Polri dan lainnya.

"Tolong sampaikan kepada masyarakat, 'Masuk polisi gratis'. Kalau masih ada masyarakat yang dibujuk, dirayu masuk polisi bayar, tolong ingatkan betul-betul kepada masyarakat untuk jangan percaya," kata Dedi.

Dedi berkali-kali menegaskan panitia penerimaan Polri harus memberikan pemahaman utuh kepada masyarakat. Jangan sampai, lanjutnya, masyarakat jadi korban pihak-pihak tak bertanggung jawab yang melakukan penipuan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182685//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-SKJ9_large.jpg
Terima Kunjungan Sekjen ITUC, Kapolri: Kolaborasi untuk Perlindungan dan Kesejahteraan Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180155//prabowo_subianto-h91d_large.jpg
Prabowo: Narkoba Ancaman Besar yang Harus Diperangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180158//prabowo_subianto-Eure_large.jpg
Prabowo ke Kapolri: Kalau Ada Pabrik Narkoba Diungkap, Saya Ikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179901//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-AW8O_large.jpg
SMA Kemala Taruna Bhayangkara Buka Pendaftaran, Sekolah Internasional dengan Beasiswa Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179694//eks_kapolsek_yang_dihukum_etik_diduga_naik_jabatan-BKci_large.jpg
Viral! Eks Kapolsek yang Dihukum Etik Diduga Naik Jabatan, Ini Respons Propam Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement