HOME NEWS NASIONAL

Sidak Gas 3 Kg di Palmerah, Dasco: Pangkalan Jual Rp16 Ribu, Sub-Pangkalan Rp19 Ribu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |10:57 WIB
Sidak Gas 3 Kg di Palmerah, Dasco: Pangkalan Jual Rp16 Ribu, Sub-Pangkalan Rp19 Ribu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sidak ketersediaan gas elpiji 3 Kg (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan gas elpiji 3 Kilogram (Kg) di Jalan Anggrek Cendrawasih Raya, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (6/2/2025) pagi. Sidak dilakukan untuk memeriksa ketersediaan gas elpiji. 

Hal itu dilakukan lantaran masyarakat sempat kesulitan mendapat gas elpiji beberapa waktu lalu setelah pengecer dilarang berjualan gas 3 Kg. Bahkan, menelan korban jiwa. Saat ini, kebijakan itu dicabut sehingga pengecer bisa berjualan kembali dengan menjadi sub-pangkalan dan harus memenuhi persyaratan tertentu.

"Kan mengeceknya gampang, dari tempat yang kemarin ada penumpukan, sekarang ada penumpukan atau tidak, tadi kita lihat teman-teman media lihat sendiri bahwa di tempat yang sama ini Alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan," tutur Dasco usai melakukan sidak.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyampaikan, para pemilik pangkalan dan sub-pangkalan gas elpiji yang disidaknya mengaku, suplai gas elpiji telah lancar. Untuk harganya, ia menilai normal.

"Harganya tadi kalau kita cek, itu pangkalan menjual ke sub pangkalan Rp16 ribu, kemudian dari sub pangkalan menjual ke masyarakat Rp19 ribu. Mudah-mudahan bisa begini terus," ujar Dasco.

 

