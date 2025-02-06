TNI AU Perkuat Sistem Pertahanan Udara

JAKARTA - TNI Angkatan Udara (AU) terus berkomitmen dalam memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia. Hal ini sesuai dengan program dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu langkah yang dilakukan untuk memastikan kesiapan tempur setiap satuan TNI AU adalah dengan menyelenggarakan Lomba Antar-Satuan Operasional, dengan tujuan memastikan standar kesiapan yang optimal.

Dalam lanskap pertahanan udara yang terus berkembang, TNI AU memahami bahwa keunggulan operasional bukan hanya diukur dari jumlah alutsista, tetapi juga dari sejauh mana setiap satuan mampu beradaptasi, berinovasi, dan merespons setiap ancaman modern dengan tepat.

Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Madya Andyawan Martono Putra mengatakan, TNI AU tidak hanya meninjau hasil kompetisi, tetapi juga mengevaluasi langkah ke depan untuk meningkatkan kesiapan satuan di era yang semakin dinamis.

"Kompetisi ini bukan hanya tentang mencari yang terbaik. Ini adalah cerminan kesiapan nyata satuan operasional dalam menghadapi tantangan pertahanan udara yang semakin kompleks," kata Andyawan kepada wartawan, Kamis (6/2/2025).

Sebagai informasi, selama sembilan bulan, setiap satuan operasional TNI AU telah dinilai secara komprehensif berdasarkan tugas dan fungsinya, mencerminkan tingkat kesiapan tempur serta efektivitas operasional dalam berbagai skenario.

Andyawan mengatakan, lomba antar satuan operasional bukan hanya ajang kompetisi. Melainkan cara TNI AU menanamkan pola pikir.